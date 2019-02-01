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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33280

Городские власти Сум экономят на детях

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, которая была в пятницу в Сумах, считает, что власти города экономят на школьниках и учителях, не разделяя классы на группы при обучении украинского языка.

Об этом она написала на своей странице в Фейбсуке:

«Разделение на группы в начальной школе для изучения украинского и английского языков в классах с более 28 учеников - в городе Сумах его не осуществляют, чем нарушают юстированный приказ МОН и права школьников на качественное образование. Так просто решила местная власть.

Неформально мотивируют тем, что будто денег в образовательной субвенции на разделение не было. Если эта отговорка более или менее могла быть актуальной в предыдущий бюджетный год (хотя нет, но здесь нужно обсуждать), то в этом формула образовательной субвенции напрямую учитывает разделение, сам объем субвенции поэтому вырос на несколько миллиардов гривен. Но в Сумах тарификацию не изменили, на группы и в дальнейшем не делят. А действительно, зачем это делать, если можно сэкономить на детях и учителях.

И это на фоне Сумской области, которая является одной из самых эффективных в контексте управления бюджетными деньгами. Они - абсолютный лидер по использованию субвенции на Новую украинскую школу - использовано 99,9% выделенных средств. Обеспечение первых классов новой мебелью - 96,5% от потребности, проекторами - 95,4% от потребности, ноутбуками - 100% от потребности…».

Напомним: зато мэра Сум будут судить за выписывание самому себе премий в 270%.

Общество Лилия Гриневич Образование Разделение на группы

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