Иван Редкач нокаутировал Харриса в первом раунде

Поединок был запланирован на 8 раундов, но завершился в первой трехминутке, когда украинец отправил соперника на настил.
«Спасибо большое за поддержку всем, кто пришёл поддержать в зал. Всем, кто ждал мою победу и верил в неё. Пару дней отдохнём и узнаем дату следующего боя! Спасибо Богу и моей команде за этот хороший вечер. Мы выиграли!" - прокомментировал успех 32-летний уроженец Шостки.
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