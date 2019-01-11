Иван Редкач нокаутировал Харриса в первом раунде Шосткинский боксер первого полусреднего веса Иван тРедкач (22-4-1, 17 KO) в рамках вечера бокса в Microsoft Theatre в Лос-Анджелесе победил американца Тайрона Харриса (26-14, 16 КО).

Поединок был запланирован на 8 раундов, но завершился в первой трехминутке, когда украинец отправил соперника на настил.

«Спасибо большое за поддержку всем, кто пришёл поддержать в зал. Всем, кто ждал мою победу и верил в неё. Пару дней отдохнём и узнаем дату следующего боя! Спасибо Богу и моей команде за этот хороший вечер. Мы выиграли!" - прокомментировал успех 32-летний уроженец Шостки.