В центре Сум патрульная машина попала в ДТП

Автомобиль «Peugeot» столкнулся с полицейской «Toyota Prius». По словам очевидцев, патрульные двигались задним ходом на красный свет светофора, пишет Sumy Post.
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В результате ДТП в Сумах травмирован велосипедист, сообщает управление патрульной полиции в Сумской области....
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