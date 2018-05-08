В Сумах провели чемпионат области по тхеквондо

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из Сум, Конотопа, Киевской, Харьковской и Черниговской областей. За награды сражались спортсмены разных возрастных категорий от 2013 до 2002 года рождения, представляющие 14 клубов и организаций. Организатором соревнований выступил Сумское областное подразделение тхэквондо WT.
В итоге среди областей победила Харьковщина, бойцы которой завоевали 91 медаль: 30 золотых, 23 серебряных и 38 бронзовых. Вторыми стали киевляне – 49 медалей (14-15-20), третьими сумчане – 34 медали (9-11-14). У черниговцев – 9 призовых мест (1-5-3).
Сумщину представляли три клуба: «Звезды Олимпа» стали третьими среди клубов – 27 медалей (8-10-9), СК «Десятка» стал 10-ым (1-1-4), Конотопская федерация тхеквондо – 12-ой (0-0-1).
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