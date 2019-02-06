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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:351

Сумских пограничников дважды пытались подкупить

Дважды за эти выходные было зафиксировано попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность.

15 февраля в пункт пропуска «Бачевск» на выезд в Россию рейсовым автобусом, который следовал из Киева в Москву, в качестве пассажира прибыл гражданин Узбекистана. Во время осуществления пограничного контроля пограничники выяснили, что иностранец превысил установленный срок пребывания на территории Украины. С целью непривлечения к административной ответственности по ст. 203 КУоАП 59-летний мужчина предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 500 гривен.

Во втором случае, 16 февраля в международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» на въезд в Украину микроавтобусом марки «Mercedes-Benz» прибыли супруги - граждане Молдовы. Во время прохождения пограничного контроля стражи госграницы обнаружили в каждом из предоставленных паспортных документов мужчины и женщины наличие двух отметок Госпогранслужбы о пересечении государственной границы Украины, имеющих явные признаки подделки.

В ходе выяснения происхождения поддельных отметок, мужчина, с целью не привлечения его и жены к уголовной ответственности по ст. 358 УК Украины, предложил пограничнику неправомерное вознаграждение, вложив в каждый паспортный документ по 5000 российских рублей.

Сейчас пограничники приняли все необходимые меры для прекращения выявленных правонарушений. Правонарушителей передали работникам полиции.

Право Взятка Пограничники

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