Сумские вольники отличились в Харькове 16 февраля в Харькове прошел Открытый всеукраинский турнир по вольной борьбе памяти О. Саакяна.

Среди участников из Грузии, Армении, Молдовы и Украина были и сумчане.

Первое место занял Илья Арчая (в весовой категории до 86 кг), третьим стал Виталий Жуков (74 кг). Пятые места у Игоря Ерофеева (74 кг) и Дмитрия Еремеева (70 кг), который, выигрывая схватку за 3-е место, был снят врачом. Седьмым стал Артур Батюченко (70 кг).