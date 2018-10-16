Сумские вольники отличились в Харькове

Среди участников из Грузии, Армении, Молдовы и Украина были и сумчане.
Первое место занял Илья Арчая (в весовой категории до 86 кг), третьим стал Виталий Жуков (74 кг). Пятые места у Игоря Ерофеева (74 кг) и Дмитрия Еремеева (70 кг), который, выигрывая схватку за 3-е место, был снят врачом. Седьмым стал Артур Батюченко (70 кг).
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