Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57256

Сумские вольники отличились в Харькове

16 февраля в Харькове прошел Открытый всеукраинский турнир по вольной борьбе памяти О. Саакяна.

Среди участников из Грузии, Армении, Молдовы и Украина были и сумчане.

Первое место занял Илья Арчая (в весовой категории до 86 кг), третьим стал Виталий Жуков (74 кг). Пятые места у Игоря Ерофеева (74 кг) и Дмитрия Еремеева (70 кг), который, выигрывая схватку за 3-е место, был снят врачом. Седьмым стал Артур Батюченко (70 кг).

Спорт Вольная борьба

По тематике

Сумской борец стал бронзовым в Харькове
25.01.2019 14:12

Сумской борец стал бронзовым в Харькове

24 января в Харькове прошел Международный турнир по вольный борьбе памяти Леонида Дуная среди юношей 2002-2004 г.р....

Сумской борец с «серебром» в Белоруссии
09.12.2018 20:28

Сумской борец с «серебром» в Белоруссии

8-9 декабря в белорусском городе Пинск (Брестская область) состоялся традиционный международный турнир по вольной борьбе среди юношей 9-11 лет....

Сумской борец завоевал «серебро» в Хельсинки
26.11.2018 14:31

Сумской борец завоевал «серебро» в Хельсинки

23-25 ноября в столице Финляндии состоялся Международный турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе среди взрослых, молодёжи, кадетов и детей....

Сумские вольники отличились в Харькове
05.11.2018 13:50

Сумские вольники отличились в Харькове

3-4 ноября в г.Харьков состоялся традиционный Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей 13-15 лет, посвящённый памяти Энвера Ахсарова....

Юные сумские борцы отличились в Харькове
16.10.2018 10:56

Юные сумские борцы отличились в Харькове

13-14 октября в Харькове проходил Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек «Звездная осень»....

view counter
view counter

Статьи

Доступність і якість медичних послуг – мета змін в українській медицині
15.02.2019 16:40
Натуральные наполнители и нетканые материалы ТМ «Чарівна ніч»
14.02.2019 18:26
Олег Ляшко: Я приведу молодь до влади
14.02.2019 17:04
Як минув перший місяць президентської виборчої кампанії на Сумщині
14.02.2019 12:44
Stand Up Клуб у Сумах - новий формат інтелектуального відпочинку!
14.02.2019 12:28
Корь: необъявленная эпидемия
13.02.2019 16:41
Олег Ляшко: Відновлення економіки — це ключ до нашої сили
13.02.2019 12:53
Александр Соколов: «А в вашем доме – кто хозяин?» ®
12.02.2019 14:35
Гройсман зобов’язав зменшити вартість газу для споживачів без лічильника та встановити безкоштовні прилади обліку
11.02.2019 19:49
44 кандидати претендують на президентське крісло
11.02.2019 15:41
«Муниципальная няня»: как получить на это деньги
07.02.2019 14:36
Личный опыт: что делать, если отказали в праве на пенсию по «вредности»
06.02.2019 15:04
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.