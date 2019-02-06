Сумские хоккеистки взяли «серебро» в Борисполе

В соревнованиях приняли участие 7 команд из Борисполя, Полтавы, Коростеня, Винницы и Сум. Команда под руководством Натальи Кукариной СДЮШОР «Динамо-1» завоевала серебряные награды чемпионата. Победительницей стала команда «Колосок-1» (Борисполь), бронзу получила сборная команда г. Полтава, которая по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей обошла нашу СДЮШОР «Динамо-2».
Лучшим игроком была признана Вероника Мовчан из СДЮШОР «Динамо-1».
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