Сумские хоккеистки взяли «серебро» в Борисполе 13-15 февраля в Борисполе проходил чемпионат Украины по индорхоккею среди девушек 2003-2004 г.р.

В соревнованиях приняли участие 7 команд из Борисполя, Полтавы, Коростеня, Винницы и Сум. Команда под руководством Натальи Кукариной СДЮШОР «Динамо-1» завоевала серебряные награды чемпионата. Победительницей стала команда «Колосок-1» (Борисполь), бронзу получила сборная команда г. Полтава, которая по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей обошла нашу СДЮШОР «Динамо-2».

Лучшим игроком была признана Вероника Мовчан из СДЮШОР «Динамо-1».