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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:40190

Сумчанки вывели «Кутаиси» в финал

В Белграде продолжается EuroHockey Indoor Club Challenge II 2019 Women.

В четвертом по силе дивизионе Кубка европейских чемпионов выступают четыре команды. Среди них и грузинская команда «Кутаиси», усиленная тремя сумчанками.

Сегодня в последней игре в группе наши обыграли хозяек турнира HK Bask 12:2 (Илона Регина – 6, Валерия Тищенко и Полина Волохоава – по 2).

Теперь им предстоит сразиться в финале против датского Copenhagen HC, который вчера обыграли 8:6.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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