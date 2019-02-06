Сумчанки вывели «Кутаиси» в финал В Белграде продолжается EuroHockey Indoor Club Challenge II 2019 Women.

В четвертом по силе дивизионе Кубка европейских чемпионов выступают четыре команды. Среди них и грузинская команда «Кутаиси», усиленная тремя сумчанками.

Сегодня в последней игре в группе наши обыграли хозяек турнира HK Bask 12:2 (Илона Регина – 6, Валерия Тищенко и Полина Волохоава – по 2).

Теперь им предстоит сразиться в финале против датского Copenhagen HC, который вчера обыграли 8:6.