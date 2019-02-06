Сумчанки вывели «Кутаиси» в финал

В четвертом по силе дивизионе Кубка европейских чемпионов выступают четыре команды. Среди них и грузинская команда «Кутаиси», усиленная тремя сумчанками.
Сегодня в последней игре в группе наши обыграли хозяек турнира HK Bask 12:2 (Илона Регина – 6, Валерия Тищенко и Полина Волохоава – по 2).
Теперь им предстоит сразиться в финале против датского Copenhagen HC, который вчера обыграли 8:6.
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