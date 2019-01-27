В Сумах почтили память тренера волейбольным турниром 17 февраля в спортзале СумГУ прошел очередной, ежегодный турнир по волейболу среди женских команд памяти тренера, арбитра и преподавателя СумГУ Шепелева А.Е.

Уже 3-й год нет с нами этого замечательного человека, и 3-й год проводится турнир, утвержденный Федерация волейбола Сумской области в память о нем.

По итогам турнира 1 место завоевала команда студенток СумГУ (6 очков), второе - выпускницы СумГУ (5 очков), 3-е - ОДЮСШ (4 очка).

Призы лучших игроков получили:

- Фенько Владислава (СумГУ)

- Кадурина Виталина (выпускницы СумГУ)

- Резникова Кристина (ОДЮСШ)

- Коробченко Татьяна (ВК им. Ревы Глухов)