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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах почтили память тренера волейбольным турниром

17 февраля в спортзале СумГУ прошел очередной, ежегодный турнир по волейболу среди женских команд памяти тренера, арбитра и преподавателя СумГУ Шепелева А.Е.

Уже 3-й год нет с нами этого замечательного человека, и 3-й год проводится турнир, утвержденный Федерация волейбола Сумской области в память о нем.

По итогам турнира 1 место завоевала команда студенток СумГУ (6 очков), второе - выпускницы СумГУ (5 очков), 3-е - ОДЮСШ (4 очка).

Призы лучших игроков получили:

- Фенько Владислава (СумГУ)

- Кадурина Виталина (выпускницы СумГУ)

- Резникова Кристина (ОДЮСШ)

- Коробченко Татьяна (ВК им. Ревы Глухов)

Спорт Волейбол

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