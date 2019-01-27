В Сумах почтили память тренера волейбольным турниром

Уже 3-й год нет с нами этого замечательного человека, и 3-й год проводится турнир, утвержденный Федерация волейбола Сумской области в память о нем.
По итогам турнира 1 место завоевала команда студенток СумГУ (6 очков), второе - выпускницы СумГУ (5 очков), 3-е - ОДЮСШ (4 очка).
Призы лучших игроков получили:
- Фенько Владислава (СумГУ)
- Кадурина Виталина (выпускницы СумГУ)
- Резникова Кристина (ОДЮСШ)
- Коробченко Татьяна (ВК им. Ревы Глухов)
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