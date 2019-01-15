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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Община Троицкого собора в Сумах отказалась переходить из УПЦ (МП) в ПЦУ

16 февраля состоялось общее приходское собрание священнослужителей и прихожан Троицкого архиерейского собора - прихожан Троицкой религиозной общины (прихода) г. Сумы Сумской епархии Украинской Православной Церкви (МП)

В результате голосования, подтвержденного протоколом собрания, все члены прихода, священнослужители и миряне, единодушно подтвердили свою неизменную верность Украинской Православной Церкви под предстоятельством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, пребывание в юрисдикционной подчиненности Сумской епархии и ее Правящему архиерею - митрополиту Сумскому и Ахтырскому Евлогию.

Напомним, 14 февраля религиозная община Кафедрального Спасо-Преображенского собора в Сумах также отказалась переходить в ПЦУ.

Общество ПЦУ Троицкий собор УПЦ МП

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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