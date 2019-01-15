Община Троицкого собора в Сумах отказалась переходить из УПЦ (МП) в ПЦУ

В результате голосования, подтвержденного протоколом собрания, все члены прихода, священнослужители и миряне, единодушно подтвердили свою неизменную верность Украинской Православной Церкви под предстоятельством Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, пребывание в юрисдикционной подчиненности Сумской епархии и ее Правящему архиерею - митрополиту Сумскому и Ахтырскому Евлогию.
Напомним, 14 февраля религиозная община Кафедрального Спасо-Преображенского собора в Сумах также отказалась переходить в ПЦУ.
Приходское собрание Спасо-Преображенской религиозной общины в Кафедральном соборе г. Сумы единогласно высказали верность Украинской православной церкви....
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