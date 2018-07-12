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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:54263

Мэр Сум обещает закончить ремонт «Авангарда» в этом году

На реконструкцию стадиона «Авангард» из городского бюджета выделено 8 млн грн.

Об этом сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании напомнил мэр Сум Александр Лысенко.

- Еще когда я был депутатом, я не раз слышал от коллег, от бывшего мэра, что нужно восстановить «Авангард», - начал он. – И мы начали делать это. И хочу вас уверить, нас никто в этом не остановит. Завтра будет брифинг, на котором начальник УКСа Виталий Шилов, ответственный за реконструкцию стадиона, все расскажет и покажет все проекты, как мы будем реконструировать и что для этого нужно. Мы заложили в бюджет 8 миллионов. Надеемся, что будут еще средства из государственного фонда. И мы должны его в этом году закончить.

Напомним: «Авангард» начали реконструировать в 2017 году, сделали большую половину, однако в прошлом году не было сделано ничего…

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