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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Мэр Сум обиделся, что его не пригласили на встречу с министром

Мэр Сум Александр Лысенко прокомментировал обвинения министра образования Лилии Гриненвич относительно неразделения классов на подгруппы в школах города.

Он поднял этот вопрос сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Еще один вопрос с политической подоплекой: во время визита вашего покорного слугу ни на одну встречу с министром, - начал он. – Я сам приехал на «Укрросметалл» (теперь концерн “NICMAS” – Ред.) лично, но там даже мне не дали пообщаться. Я понимаю, что это может быть по любой причине. Но я думаю, что по политической причине. Скажите, пожалуйста, городского голову областного центра, в котором находится министр, почему не пригласить хотя бы на 5 минут. Или почему бы не предоставить слово Антонине Николаевне (Данильченко – начальник горуправления образования - Ред). Она присутствовала на встрече. И она бы четко пояснила: почему произошло то, что сейчас пишут, например на сайте "Данкора", что городские власти не выполняют свои обязанности…

Друзья, мы никогда не экономили на детях. Если кто-то не понимает, то пойдите в школы и посмотрите: что мы делаем и как мы делаем. Что касается деления классов: во-первых, у нас не поделен только украинский язык. У нас английский поделен (уже не правильно написано), физкультура поделена, информатика поделена. Почему мы деление классов полностью не завершили? Потому что в 2018 году учебный год 2018/2019 не было учтено в формуле деление классов. Его учли только в 2019/2020, и с 1 сентября 2019 года мы это сделаем 100-процентно.

Дальше: есть приказ министерства на учебный год. Знаете, что там написано? Необязательно делить классы. Мое предложение: написать на следующий год – обязательное деление классов начального звена школы. Я хотел это сказать министру. И начальную школу поделить 100-процентно. Сделать деление классов, и все будет хорошо…

Поэтому я считаю, что министру предоставили неверную информацию, но тот, кто предоставил ее, я считаю, он политически ангажирован.

Общество Деление классов Разделение на группы

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