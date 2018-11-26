Офис КСПУ переехал Офис Котельной Северного промузла переехал.

Об этом сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КСПУ Николай Жовтобрюх.

- Хочу сообщить нашим потребителям, что буквально с сегодняшнего дня отделы Дирекции Котельной Северного промузла – тепловой инспекции, реализации, по работе с населением – перебрались на Металлургов, 24 (остановка общественного транспорта «улица Металлургов»). Службы уже там работают, можете обращаться… Там немножко поменялись номера телефонов, а так все по-старому.