Офис КСПУ переехал

Об этом сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор КСПУ Николай Жовтобрюх.
- Хочу сообщить нашим потребителям, что буквально с сегодняшнего дня отделы Дирекции Котельной Северного промузла – тепловой инспекции, реализации, по работе с населением – перебрались на Металлургов, 24 (остановка общественного транспорта «улица Металлургов»). Службы уже там работают, можете обращаться… Там немножко поменялись номера телефонов, а так все по-старому.
В Сумах прошло заседание областного оперативного штаба по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона в Сумской области в 2018-2019 гг....
Проблему с котельную Северного промузла в Сумах в очередной раз обсудили на совещании в облгосадминистрации....
Городской голова Александр Лысенко в начале очередного заседания исполнительного комитета сообщил, что Дирекция «Котельная Северного промузла» работает в штатном режиме....
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