В каких школах Сум продолжается карантин Два учреждения общего среднего образования полностью или частично находятся на карантине.

В связи с превышением порога заболеваемости учащихся, два учреждения общего среднего образования полностью или частично приостановили образовательный процесс.

Закрыты на карантин гимназия № 1 (13-19 февраля) и три класса школы № 29 (2-А, 2-В, 3-Б, 14-19 февраля).

Школа № 12 сегодня возобновила образовательный процесс.

По результатам мониторинга состояния заболеваемости ОРВИ учащихся школ города, по состоянию на 14 февраля ОРВИ болели 2639 школьников, что составляет 10,4% от общего количества учащихся.