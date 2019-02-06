В каких школах Сум продолжается карантин

В связи с превышением порога заболеваемости учащихся, два учреждения общего среднего образования полностью или частично приостановили образовательный процесс.
Закрыты на карантин гимназия № 1 (13-19 февраля) и три класса школы № 29 (2-А, 2-В, 3-Б, 14-19 февраля).
Школа № 12 сегодня возобновила образовательный процесс.
По результатам мониторинга состояния заболеваемости ОРВИ учащихся школ города, по состоянию на 14 февраля ОРВИ болели 2639 школьников, что составляет 10,4% от общего количества учащихся.
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