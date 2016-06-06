В Сумах будут демонтировать новые детские площадки Управление Гоструда в Сумской области дало предписание демонтировать качели на новых детских площадках в городе.

Об этом стало известно сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Гоструда дало предписание Скоробагатскому (директору КП «Сумытеплоэнергоцентраль» - Ред.), - поведла мэр Сум Александр Лысенко. – Он взял на баланс детские площадки, и вчера ждали предписание, что нужно демонтировать, что там нужно демонтировать?

- Пришло предписание, - поднялся Евгений Скоробагатский, - что нужно демонтировать качели, которые установлены на детских площадках по Лушпы, 7, 9, 23, Сирка, 18, Петропавловская, 72, Покровская, 23, Шишкаревская, 2, Анищенко, 3/1, Харьковская, 22/1. Аргументация их такова, что необходимо жесткие крепления на цепи. Мы вносить конструктивные изменения в эти элементы не имеем права, потому что там все сертифицировано. Мы обращались на завод-изготовитель, и в Минрегион. Все документы мы предоставляли, но они нас поставили перед фактом, что необходимо демонтировать. Поэтому, чтобы у жителей не было вопросов, мы будем приступать к демонтажу.

- Виктор Иванович, - обратился мэр к и.о. директора департамента инфраструктуры г-ну Павленко. – Даю вам поручение, вы выясните. Что-то здесь непонятное. Решайте с Гоструда.