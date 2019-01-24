В Сумах будут искать деньги на уборку снега из частного сектора Только 65 улиц частного сектора собираются убирать от снега следующей зимой.

Вопрос подняли сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании в мэрии.

- На протяжении осени-зимы в департамент поступало очень много обращений депутатов горсовета, от глав квартальных комитетов и жителей города относительно уборки улиц частного сектора, - сообщил и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко. – На каждое из таких обращений департаментом было вовремя проинформировано граждан, что вопрос не может быть решен из-за бюджетной недостачи, так как средства есть только на магистральные улицы. Поэтому учитывая количество обращений, а также остроту вопроса и то, что были депутатские запросы, нами было проведено обследование. Имеем 65 объектов, общая площадь 215000 кв. м. Мы предоставили запрос в КП «Дорремстрой» для расчета стоимости выполнения работ. После этого будем направлять бюджетный запрос, апотом уже включать на следующий год, чтобы не было жалоб.

Стоит сказать, что и сейчас на произвол судьбы мы не бросаем, и «Дорремстрой» помогает, когда просят. Но во вторую очередь, сначала – магистральные.

- Да, сначала магистральные, - подтвердил мэр Сум Александр Лысенко. – Потом мы переходим на придомовые территории и частный сектор. Теперь же нужно включить и их в финплан и выделять сразу несколько машир, чтобы сразу после выпадения снега, они выезжали в частный сектор.