На Сумщине расследуют нарушения избирательного законодательства

Сообщение о нарушении избирательного законодательства обнаружили сами правоохранители во время проведении мониторинга интернет-ресурсов.
Пользователь Фейсбука на своей странице разместил информацию, что в Ромнах на территории местной организации происходит подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты страны. Данная информация была немедленно принята к сведению руководством ГУНП области.
По данному факту следователями внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.160 Уголовного кодекса Украины «Подкуп избирателя».
Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на полное всестороннее, беспристрастное расследование и установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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