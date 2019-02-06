На Сумщине расследуют нарушения избирательного законодательства На Сумщине полицейские начали уголовное производство по факту возможного нарушения избирательного законодательства.

Сообщение о нарушении избирательного законодательства обнаружили сами правоохранители во время проведении мониторинга интернет-ресурсов.

Пользователь Фейсбука на своей странице разместил информацию, что в Ромнах на территории местной организации происходит подкуп избирателей в пользу одного из кандидатов в президенты страны. Данная информация была немедленно принята к сведению руководством ГУНП области.

По данному факту следователями внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст.160 Уголовного кодекса Украины «Подкуп избирателя».

Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на полное всестороннее, беспристрастное расследование и установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.