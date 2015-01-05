В Сумской ОГА нашли замену Лантушенко Управление молодежи и спорта Сумской облгосадминистрации теперь с новым руководителем.

Распоряжением главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко от 15 февраля 2019 года на должность начальника управления молодежи и спорта Сумской областной государственной администрации назначен Евгений Походня.

Первый замглавы облгосадминистрации Вадим Акперов во время аппаратного совещания представил нового чиновника, пожелав ему успехов в вопросах развития спорта и молодежного движения на Сумщине.

Напомним: предыдущий руководитель Дмитрий Лантушенко, работавший с 2014 года, уволился по собственному желанию для участия в президентской кампании.

Справка

Евгений Походня 1973 года рождения, имеет высшее образование: Украинская академия банковского дела («Правоведение»). С 2017 по 2019 год был замдиректора Сумской областной детско-юношеской спортивной школы «Футбольный центр «Барса».