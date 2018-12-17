В Сумах нашли, кто будет мыть остановки

Об этом сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко.
- На сегодня уборкой остановок общественного транспорта занимается КП «Паркинг», - начал он. – Сейчас имеем 294 остановки, которые содержатся за счет городского бюджета. Кроме того, проверено уже 311 остановочных комплексов на состоянии безопасности. Будем составлять акты, что там необходимо восстановить: крышу или какие-то конструктивные элементы. Если остановка закреплена за предпринимателем, то будет предписание.
- А мыть остановки у нас теперь будет КП «Горсвет», - вставил слово мэр Сум Александр Лысенко. – Они рекламу установили на новых остановках, пусть моют за свой счет.
- У нас есть 50 тысяч на мытье остановок, - возразил В.Павленко.
- Это правильно, где нет договорных отношений, там мойте, где есть реклама от «Горсвета», пускай сами. Экономьте бюджетные средства…
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