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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:18460

В Сумах нашли, кто будет мыть остановки

В Сумах проверяют остановочные комплексы на безопасность.

Об этом сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании в мэрии сообщил и.о. директора департамента инфраструктуры Виктор Павленко.

- На сегодня уборкой остановок общественного транспорта занимается КП «Паркинг», - начал он. – Сейчас имеем 294 остановки, которые содержатся за счет городского бюджета. Кроме того, проверено уже 311 остановочных комплексов на состоянии безопасности. Будем составлять акты, что там необходимо восстановить: крышу или какие-то конструктивные элементы. Если остановка закреплена за предпринимателем, то будет предписание.

- А мыть остановки у нас теперь будет КП «Горсвет», - вставил слово мэр Сум Александр Лысенко. – Они рекламу установили на новых остановках, пусть моют за свой счет.

- У нас есть 50 тысяч на мытье остановок, - возразил В.Павленко.

- Это правильно, где нет договорных отношений, там мойте, где есть реклама от «Горсвета», пускай сами. Экономьте бюджетные средства…

Общество Остановки

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