В Курском микрорайоне отключат воду

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на территории Тополянской насосной станции 19 февраля в 22:00 будет приостановлена работа Тополянского водозабора. В ночное время без водоснабжения останутся жители Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянской и улиц, прилегающих к ней.
После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.
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