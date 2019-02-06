В Курском микрорайоне отключат воду КП «Горводоканал» сообщает об остановке Тополянского водозабора.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на территории Тополянской насосной станции 19 февраля в 22:00 будет приостановлена работа Тополянского водозабора. В ночное время без водоснабжения останутся жители Курского микрорайона, Веретеновки, с. Нижнее Песчаное, ул. Тополянской и улиц, прилегающих к ней.

После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено. Приносим извинения за временные неудобства, говорится в сообщении.