В Сумах на ходу задымилась маршрутка

Как сообщил представитель перевозчика (ЧП «Согор»), это был перегрев двигателя, пишет Sumy.Today.
Во время задымления никто не пострадал. Маршрутку уже починили, и она снова осуществляет перевозки пассажиров.
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