В Сумах на ходу задымилась маршрутка Сегодня, 18 февраля, утром во время движения на ул. Металлургов задымила маршрутка № 20.

Как сообщил представитель перевозчика (ЧП «Согор»), это был перегрев двигателя, пишет Sumy.Today. Во время задымления никто не пострадал. Маршрутку уже починили, и она снова осуществляет перевозки пассажиров.