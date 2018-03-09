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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:23332

В Сумах на ходу задымилась маршрутка

Сегодня, 18 февраля, утром во время движения на ул. Металлургов задымила маршрутка № 20.

Как сообщил представитель перевозчика (ЧП «Согор»), это был перегрев двигателя, пишет Sumy.Today.

Во время задымления никто не пострадал. Маршрутку уже починили, и она снова осуществляет перевозки пассажиров.

Право Задымление Маршрутка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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