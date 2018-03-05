В Сумах бум рождаемости

Об этом сообщили в горотделе здравоохранения. По словам, и.о. начальника отдела Елены Чумаченко, мальчиков родилось 27, девочек - 26 (за предыдущую неделю - 33).
Это наибольшее количество в 2019 году.
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