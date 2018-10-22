В Сумах вырос травматизм Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 471 человек.

Это больше на 12%, чем на предыдущей неделе - 415, в том числе количество травмированных детей – 162 (на прошлой неделе - 116). Из 415 травм: бытовых - 247, уличных - 151, производственных – 6, дорожно-транспортных - 2, спортивных - 17, других - 48.