В Сумах вырос травматизм

Это больше на 12%, чем на предыдущей неделе - 415, в том числе количество травмированных детей – 162 (на прошлой неделе - 116).
Из 415 травм: бытовых - 247, уличных - 151, производственных – 6, дорожно-транспортных - 2, спортивных - 17, других - 48.
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