В Сумах растет число заболевших ОРВИ О ситуации с заболеваемостью ОРВИ в городе рассказала сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании в мэрии и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе в г. Сумы зарегистрировано 2140 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, - доложила она. – Это на 9,5% меньше, чем на предыдущей неделе. Среди заболевших 76% - дети. Уменьшилось количество школьников – на 9,7%. Пороговый уровень превышен на 15,7%. Количество госпитализированных за неделю – 56, 90% - это дети. За неделю зарегистрировано 2 случая заболеваний гриппом. Летальных случаев не было.