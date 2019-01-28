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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:11114

В Сумах растет число заболевших ОРВИ

О ситуации с заболеваемостью ОРВИ в городе рассказала сегодня, 18 февраля, на аппаратном совещании в мэрии и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На прошлой неделе в г. Сумы зарегистрировано 2140 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, - доложила она. – Это на 9,5% меньше, чем на предыдущей неделе. Среди заболевших 76% - дети. Уменьшилось количество школьников – на 9,7%. Пороговый уровень превышен на 15,7%. Количество госпитализированных за неделю – 56, 90% - это дети. За неделю зарегистрировано 2 случая заболеваний гриппом. Летальных случаев не было.

Общество Грипп ОРВИ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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