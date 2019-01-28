В Сумах растет число заболевших ОРВИ

- На прошлой неделе в г. Сумы зарегистрировано 2140 случаев заболевания гриппом и ОРВИ, - доложила она. – Это на 9,5% меньше, чем на предыдущей неделе. Среди заболевших 76% - дети. Уменьшилось количество школьников – на 9,7%. Пороговый уровень превышен на 15,7%. Количество госпитализированных за неделю – 56, 90% - это дети. За неделю зарегистрировано 2 случая заболеваний гриппом. Летальных случаев не было.
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