В Сумах 12-ый микрорайон снова без троллейбусов

Они будут разворачиваются на остановке «ТЦ «Березка». Причина: у троллейбуса № 261 вышла из строя рулевая тяга. Коммунальные автобусы, курсирующие в указанном направлении, маршрут не меняют, сообщили в КП «Электроавтотранс».
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Добавление новых маршрутов троллейбусов и автобусов»...
КП «Электроавтотранс» сообщает о неисправности троллейбуса (№284), который вышел из строя на конечной остановке «ул. Героев Крут» в Сумах....
Из-за обрыва контактной сети на перекрестке пр. М. Лушпы - ул. Харьковская (в направлении центра города), остановлено движение троллейбусов....
На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Отмена проезда 4 грн. в троллейбусе».... 1
Сумчане в петиции просят городские власти не рассматривать другую петицию, набравшую необходимое количество голосов....