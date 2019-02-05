В Сумах 12-ый микрорайон снова без троллейбусов Троллейбусы № 5 и № 10 А временно не едут до конечной остановки «ул. Героев Крут».

Они будут разворачиваются на остановке «ТЦ «Березка». Причина: у троллейбуса № 261 вышла из строя рулевая тяга. Коммунальные автобусы, курсирующие в указанном направлении, маршрут не меняют, сообщили в КП «Электроавтотранс».