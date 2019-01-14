Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1527 (за предыдущую неделю – 1680) заявлений и сообщений.

Из них 75 (83) с признаками уголовного преступления. Из них раскрыто 21 (39), в том числе 5 фактов телесных повреждений, 1 разбой, 5 краж, 3 мошенничества, 1 хулиганство и 5 фактов незаконного оборота наркотиков. К админответственности привлечено 141 (116) гражданин.

За неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1577 (1450) вызовов и заданий, из них по линии «102» - 1194 (1130). В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 502 (475) админматериалов, из них 12 (11) – за вождение в состоянии опьянения. По линии общественной безопасности составлено 66 (106) протоколов. Раскрыто по горячим следам 8 (12) преступлений.