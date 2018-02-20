Сумчанам покажуть «Жіночі обличчя революції» 20 лютого в Україні вшановують Героїв Небесної Сотні. Агенція промоції запрошує всіх небайдужих на перегляд фільму «Жіночі обличчя революції».

Про Героїв говорять завжди. Але маловідомо про тих, хто стояв зі їх спинами, хто носив їм чай, кого вони захищали. Ми покажемо вам фільм про жінок Революції Гідності.

Мати, яка виховувала свідомого сина, а виховала Героя. Героя небесної сотні. Дружина, яка стояла на лінії вогню пліч-о-пліч зі своїм чоловіком. Дівчина, яка закохалася в простого хлопця, а втратила Героя. Жінка, яка перетворилася на воїна. Мати, яка опинилася зі своїм сином по різні боки барикад. У кожної героїні є своя власна барикада, яку вона не може залишити і понині... Майдан змінив їхні життя назавжди.

Середа, 20 лютого, 17:00.

Адреса: вул. Соборна, 27. Вхід вільний.