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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Глухове прошли соревнования по автослалому

17 февраля на аэродроме в г. Глухов прошли соревнования по автослалому «Зимний вираж».

Рев моторов и громкая музыка собрали большое количество поклонников. Обычный зимний день превратился в настоящий праздник.

Сначала, разделенные в номинациях «передний» и «задний» привод водители авто соревновались в командной эстафете. После чего зрители стали свидетелями скоростного маневрирования, в котором принимали участие гонщики из городов Глухов, Шостка, Кролевец, Ямполь и Ромны, пишет Глухов.инфо.

В категории задний привод призовые места получили:
Шило Сергей — 1 место (00.58.52) г. Шостка
Гаврильцов Михаил — 2 место (01.00.06) г. Глухов
Бережной Вадим — 3 место (01.01.81) г. Шостка

В категории передний привод:
Черненко Сергей — 1 место (00.59.21) г. Шостка
Мазенко Владислав — 2 место (01.00.37) г. Глухов
Харьков Александр — 3 место (01.01.91) г. Глухов

Победители получили медали, тематические дипломы, сертификаты на приобретение запчастей для своих четырехколесных друзей.

 
Спорт Автослалом Автоспорт Глухов

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