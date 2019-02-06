В Глухове прошли соревнования по автослалому

Рев моторов и громкая музыка собрали большое количество поклонников. Обычный зимний день превратился в настоящий праздник.

Сначала, разделенные в номинациях «передний» и «задний» привод водители авто соревновались в командной эстафете. После чего зрители стали свидетелями скоростного маневрирования, в котором принимали участие гонщики из городов Глухов, Шостка, Кролевец, Ямполь и Ромны, пишет Глухов.инфо.

В категории задний привод призовые места получили:

Шило Сергей — 1 место (00.58.52) г. Шостка

Гаврильцов Михаил — 2 место (01.00.06) г. Глухов

Бережной Вадим — 3 место (01.01.81) г. Шостка

В категории передний привод:

Черненко Сергей — 1 место (00.59.21) г. Шостка

Мазенко Владислав — 2 место (01.00.37) г. Глухов

Харьков Александр — 3 место (01.01.91) г. Глухов

Победители получили медали, тематические дипломы, сертификаты на приобретение запчастей для своих четырехколесных друзей.