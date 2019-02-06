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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:49205

На Сумщине орудуют фейковые соцработницы и коммунальщицы

На Сумщине неизвестные злоумышленницы обогатились на 72 000 гривен за счет доверчивых пенсионерок.

Средь бела дня в квартиру 78-летней сумчанки, проживающего вместе с мужем в многоэтажке по улице Харьковской, пришли две неизвестные женщины. Назвавшись соцработницами, они с порога заявили, что занимаются оформлением субсидий, и посетили пожилых супругов, чтобы принять заявление. Старушка, которая как раз была дома одна, пригласила нежданных гостей в комнату, но те направились на кухню. Женщина, конечно же, пошла за ними.

«Социальные работницы» достали из прозрачной папки бумагу, и, став за спиной хозяйки, начали диктовать заявление на субсидию. Все время, пока женщины и хозяйка находились на кухне, входная дверь в квартиру оставались незапертой. Поэтому, скорее всего, была и третья сообщница злоумышленниц, которая потихоньку проскользнула в квартиру, и через несколько минут, поискав по комнатам, нашла тайник и украла 32 700 гривен и 900 долларов США. После того, как преступление было совершено, две «соцработницы» сразу же покинули квартиру.

В тот же день, по похожей схеме, две неизвестные женщины обокрали 79-летнюю пенсионерку в Ахтырке. Только с той разницей, что назвались они работницами жилищно-коммунального хозяйства. Злоумышленницы, воспользовавшись беспомощным состоянием женщины и ее невнимательностью, похитили из чужого дома 15000 гривен.

«Мы убедительно просим жителей области, чрезвычайно серьезно относиться к сохранности своего имущества, денег и ценностей, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - Не впускать в свое жилище неизвестных, кем бы они ни назывались: представителями газового хозяйства, электросетей, пенсионного фонда, социальных служб или Красного Креста, пока визитеры не предъявят служебного удостоверения личности, паспорта или документа, подтверждающего полномочия на проведение проверок или осуществления каких-либо работ. Если же у вас все же возникают сомнения, - позовите соседей, срочно позвоните родным или в полицию. Полицию советуем немедленно вызвать и тогда, когда на улицах частного сектора, или в подъезде дома вы заметите подозрительных, незнакомых людей, которые предлагают погадать, снять порчу, что-то высматривают, стучат в дверь, интересуются, где проживают одинокие люди, пенсионеры, предлагают купить у них дешевые продукты, сахар, мед и т.п. Злоумышленники такими нехитрыми способами выясняют, где можно поживиться, и выбирают жертву из числа одиноких людей, пенсионеров или детей».

Помните: в случае совершения преступления или правонарушения в отношении вас обязательно вызывайте полицию по телефону 102. Полиция работает без выходных, и круглосуточно, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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