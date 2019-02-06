В Сумах будут судить врача, бравшего взятки с заключенных

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника Сумского филиала ГУ «Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины», уличенного в систематическом вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. Ч. 1, 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
В ходе следствия, проведенного следователями СУ ГУ НП в Сумской области, задокументировано неоднократное вымогательство и получение указанным лицом неправомерной выгоды от лиц, содержащихся в местах несвободы за принятие решений о невозможности их этапирования (конвоирования) якобы по состоянию здоровья из ГУ «Сумской следственный изолятор».
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Дважды за эти выходные было зафиксировано попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....
25500 гривен штрафа с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года за получение неправомерной выгоды –...
В суд поступило дело по обвинению двух правоохранителей в вымогательстве и получении неправомерной выгоды....
В пятницу, 8 февраля, в Конотопе районном суде должно было состояться подготовительное заседание по обвинению во взяточничестве судьи Хозяйственного суда...
Сегодня, 6 февраля, в Киеве суд избрал меру пресечения для адвоката Игоря Марченко, которого 4 февраля задержали вместе с прокурором...