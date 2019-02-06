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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:16236

В Сумах будут судить врача, бравшего взятки с заключенных

На Сумщине за систематическое взяточничество будут судить начальника Сумского филиала ГУ «Центр охраны здоровья ГУИС Украины».

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника Сумского филиала ГУ «Центр охраны здоровья Государственной уголовно-исполнительной службы Украины», уличенного в систематическом вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Действия обвиняемого квалифицированы по ч. Ч. 1, 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

В ходе следствия, проведенного следователями СУ ГУ НП в Сумской области, задокументировано неоднократное вымогательство и получение указанным лицом неправомерной выгоды от лиц, содержащихся в местах несвободы за принятие решений о невозможности их этапирования (конвоирования) якобы по состоянию здоровья из ГУ «Сумской следственный изолятор».

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Право Взятка

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