«Учитель года» с Сумщины погибла в автокатастрофе

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 февраля примерно в половине 9 часов вечера. В селе Магала Новоселицкого района столкнулись грузовой автомобиль «DAF» и легковой «Volkswagen Touran».
По предварительной информации, транспортные средства двигались в попутном направлении. Когда водитель легковушки совершал обгон грузовика, тот внезапно свернул влево. В результате столкновения травмы получили две 46-летние пассажирки «Volkswagen Touran». Одна из пострадавших скончалась во время оказания медицинской помощи. Это и была жительница Шостки Светлана Андреева, которая в прошлом году сатала "Учителем года" на Сумщине.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Новоселицкого отделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
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