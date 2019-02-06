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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«Учитель года» с Сумщины погибла в автокатастрофе

На Буковине в результате столкновения грузовика и легковушки две пассажирки получили травмы. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 февраля примерно в половине 9 часов вечера. В селе Магала Новоселицкого района столкнулись грузовой автомобиль «DAF» и легковой «Volkswagen Touran».

По предварительной информации, транспортные средства двигались в попутном направлении. Когда водитель легковушки совершал обгон грузовика, тот внезапно свернул влево. В результате столкновения травмы получили две 46-летние пассажирки «Volkswagen Touran». Одна из пострадавших скончалась во время оказания медицинской помощи. Это и была жительница Шостки Светлана Андреева, которая в прошлом году сатала "Учителем года" на Сумщине.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Новоселицкого отделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По факту дорожно-транспортного происшествия открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Черновицкой области.

Право Дтп Светлана Андреева Учитель года Черновицкая область

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