В Сумах пройдет чемпионат Украины по ездовому спорту на собаках

В их рамках проведут чемпионат Украины по ездовому спорту на собаках. Собираются команды со всей Украины.
Начало в 10.00. Подробности здесь.
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