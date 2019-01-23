Не ждите счетов от «Сумыоблэнерго» С января 2019 года ПАО «Сумыоблэнерго» стало распределительной организацией по требованию Закона Украины «О рынке электроэнергии».

Функция снабжения отошла к компании ООО «ЭНЕРА СУМЫ". Именно от нее будут поступать счета за потребленную электрическую энергию, по которым нужно будет рассчитываться за оказанные услуги.

ПАО «Сумыоблэнерго» продолжает осуществлять распределение электрической энергии и ее учет, поэтому передавать показатели нужно ему. Напомним, делать это необходимо с 1 по 5 число каждого месяца несколькими удобными способами.

Также ПАО «Сумыоблэнерго» осуществляет присоединение к электрическим сетям новых потребителей.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь в сервисный центр Общества или колл-центра ПАО «Сумыоблэнерго»: 0800300247 (линия бесплатная для потребителей и работает круглосуточно) или 0542 659659.