В Сумах соревновались влюбленные скалолазы

В соревнованиях приняли участие 58 спортсменов из секций скалолазания, альпинизма, туризма клуба «Абалаковец», Белопольского Центра детского и юношеского творчества, детской организации «Пласт». Спортсмены соревновались в пяти возрастных группах.
Победители и призеры:
1 группа 2010 г.р. и моложе.
I - Косяненко Иван «Абалаковец», Сибирко Вероника г.Белополье
II - Лопатка Марк «Абалаковец», Богатыренко Александра г.Белополье
III - Сибирко Давид г.Белополье, Крамченкова Ярослава «Пласт»
2 группа 2008 – 2009 г.р.
I - Харченко Иван «Абалаковец», Усик Анна «Абалаковец»,
II - Сарбаев Иван «Абалаковец», Ганзенко Дарья «Абалаковец»,
III - Цакмалов Вадим «Абалаковец», Дегтярь Лилия г.Белополье
3 группа 2006 – 2007 г.р
I - Линиченко Тарас «Абалаковец»,
II - Пащенко Максим м. Белополье,
III - Рудейский Роман «Абалаковец»,
4 группа 2004 - 2005р.н.
I - Захаров Святослав «Абалаковец», Измайлова Евгения «Абалаковец»
II - Сорока Дмитрий «Абалаковец», Скрынник Василиса «Абалаковец»
III - Третяк Даниил «Абалаковец», Линиченко Власть «Абалаковец»
5 группа 2003р.н. и старше.
I - Кириченко Эдуард «Абалаковец», Тютченко Злата «Абалаковец»
II - Бражник Богдан «Абалаковец», Маслрва Мария «Абалаковец»
III - Гренок Артем «Абалаковец», Иванова Алина «Абалаковец»
Победители и призеры соревнований награждены медалями, грамотами клуба «Абалаковец», призами, которые предоставили спонсоры соревнований - выпускник клуба «Абалаковец», МСМК по альпинизму директор ЭЦ «Высотник» Рошко Владимир и директор магазина «Турбаза» Губенко Александр.
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