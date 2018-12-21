В Сумах соревновались влюбленные скалолазы 17 февраля в Сумском Дворце детей и юношества на скалодроме прошла открытое Первенство клуба «Абалаковец» по скалолазанию, посвященное Международному Дню влюбленных.

В соревнованиях приняли участие 58 спортсменов из секций скалолазания, альпинизма, туризма клуба «Абалаковец», Белопольского Центра детского и юношеского творчества, детской организации «Пласт». Спортсмены соревновались в пяти возрастных группах. Победители и призеры: 1 группа 2010 г.р. и моложе. I - Косяненко Иван «Абалаковец», Сибирко Вероника г.Белополье II - Лопатка Марк «Абалаковец», Богатыренко Александра г.Белополье III - Сибирко Давид г.Белополье, Крамченкова Ярослава «Пласт» 2 группа 2008 – 2009 г.р. I - Харченко Иван «Абалаковец», Усик Анна «Абалаковец», II - Сарбаев Иван «Абалаковец», Ганзенко Дарья «Абалаковец», III - Цакмалов Вадим «Абалаковец», Дегтярь Лилия г.Белополье 3 группа 2006 – 2007 г.р I - Линиченко Тарас «Абалаковец», II - Пащенко Максим м. Белополье, III - Рудейский Роман «Абалаковец», 4 группа 2004 - 2005р.н. I - Захаров Святослав «Абалаковец», Измайлова Евгения «Абалаковец» II - Сорока Дмитрий «Абалаковец», Скрынник Василиса «Абалаковец» III - Третяк Даниил «Абалаковец», Линиченко Власть «Абалаковец» 5 группа 2003р.н. и старше. I - Кириченко Эдуард «Абалаковец», Тютченко Злата «Абалаковец» II - Бражник Богдан «Абалаковец», Маслрва Мария «Абалаковец» III - Гренок Артем «Абалаковец», Иванова Алина «Абалаковец» Победители и призеры соревнований награждены медалями, грамотами клуба «Абалаковец», призами, которые предоставили спонсоры соревнований - выпускник клуба «Абалаковец», МСМК по альпинизму директор ЭЦ «Высотник» Рошко Владимир и директор магазина «Турбаза» Губенко Александр.