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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах соревновались влюбленные скалолазы

17 февраля в Сумском Дворце детей и юношества на скалодроме прошла открытое Первенство клуба «Абалаковец» по скалолазанию, посвященное Международному Дню влюбленных.

В соревнованиях приняли участие 58 спортсменов из секций скалолазания, альпинизма, туризма клуба «Абалаковец», Белопольского Центра детского и юношеского творчества, детской организации «Пласт». Спортсмены соревновались в пяти возрастных группах.

Победители и призеры:

1 группа 2010 г.р. и моложе.

I -  Косяненко Иван «Абалаковец», Сибирко Вероника г.Белополье

II -  Лопатка Марк «Абалаковец», Богатыренко Александра г.Белополье

III -  Сибирко Давид г.Белополье, Крамченкова Ярослава «Пласт»

2 группа 2008 – 2009 г.р.

I -  Харченко Иван «Абалаковец», Усик Анна «Абалаковец»,

II -  Сарбаев Иван «Абалаковец», Ганзенко Дарья «Абалаковец»,

III -  Цакмалов Вадим «Абалаковец», Дегтярь Лилия г.Белополье

3 группа 2006 – 2007 г.р

I -  Линиченко Тарас «Абалаковец»,

II -  Пащенко Максим м. Белополье,

III -  Рудейский Роман «Абалаковец»,

4 группа 2004 - 2005р.н.

I -  Захаров Святослав «Абалаковец», Измайлова Евгения «Абалаковец»

II -  Сорока Дмитрий «Абалаковец», Скрынник Василиса «Абалаковец»

III - Третяк Даниил «Абалаковец», Линиченко Власть «Абалаковец»

5 группа 2003р.н. и старше.

I -  Кириченко Эдуард «Абалаковец», Тютченко Злата «Абалаковец»

II -  Бражник Богдан «Абалаковец», Маслрва Мария «Абалаковец»

III -  Гренок Артем «Абалаковец», Иванова Алина «Абалаковец»

Победители и призеры соревнований награждены медалями, грамотами клуба «Абалаковец», призами, которые предоставили спонсоры соревнований - выпускник клуба «Абалаковец», МСМК по альпинизму директор ЭЦ «Высотник» Рошко Владимир и директор магазина «Турбаза» Губенко Александр.

Спорт Абалаковец День Святого Валентина Скалолазание

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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