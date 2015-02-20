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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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20 лютого – заходи на відзначення Дня Героїв Небесної Сотні

20 лютого відбудуться заходи на відзначення Дня Героїв Небесної Сотні.

9:45 – покладання квітів до могили Олексія Братушки та пам’ятного знаку воїнам, загиблим у зоні проведення АТО (Центральне кладовище, вул. 20 років Перемоги);

10:00 – мітинг-реквієм, покладання квітів та свічок до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні (сквер Героїв Небесної Сотні);

12:00 – благодійний концерт, присвячений Героям Небесної Сотні (обласна філармонія, вул. Петропавловська, 63).

Общество Небесная Сотня

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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