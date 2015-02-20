20 лютого – заходи на відзначення Дня Героїв Небесної Сотні

9:45 – покладання квітів до могили Олексія Братушки та пам’ятного знаку воїнам, загиблим у зоні проведення АТО (Центральне кладовище, вул. 20 років Перемоги);
10:00 – мітинг-реквієм, покладання квітів та свічок до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні (сквер Героїв Небесної Сотні);
12:00 – благодійний концерт, присвячений Героям Небесної Сотні (обласна філармонія, вул. Петропавловська, 63).
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