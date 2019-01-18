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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:59136

В Сумах в вагоне поезда нашли тщательно скрытое холодное оружие

На таможенном посту «Железнодорожный» Сумской таможни ГФС задержан правонарушитель, который пытался перевезти через границу раскладные ножи, скрыв их от таможенников.

При проведении таможенного контроля одного из вагонов поезда сообщением «Москва-Одесса» обнаружен скрытый товар. Это были раскладные ножи. Гражданин Украины спрятал их в межпотолочном пространстве вагона, доступ к которому возможен только через люк, который закрывается на три замка под специальный ключ трехгранной формы.

Перед проведением осмотра вагона гражданину Украины предложено задекларировать товары и другие предметы, которые он перемещает через таможенную границу. Украинец заявил в таможенной декларации 2 места ручной клади, 2000 рублей Российской Федерации, фляги и термосы в количестве 50 штук общей стоимостью 500 евро.

Товар, который скрыл нарушитель, подлежал обязательному письменному декларированию так, как в совокупности с перемещаемым товаром, общая стоимость превышала нормы, определенные статьей 374 Таможенного кодекса Украины.

Скрыв товар от таможенников, гражданин Украины нарушил требования п.1 статьи 318 Таможенного кодекса Украины.

На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил. Холодное оружие изъято для дальнейшего принятия правового решения, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Право Таможня Холодное оружие

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