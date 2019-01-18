В Сумах в вагоне поезда нашли тщательно скрытое холодное оружие

При проведении таможенного контроля одного из вагонов поезда сообщением «Москва-Одесса» обнаружен скрытый товар. Это были раскладные ножи. Гражданин Украины спрятал их в межпотолочном пространстве вагона, доступ к которому возможен только через люк, который закрывается на три замка под специальный ключ трехгранной формы.
Перед проведением осмотра вагона гражданину Украины предложено задекларировать товары и другие предметы, которые он перемещает через таможенную границу. Украинец заявил в таможенной декларации 2 места ручной клади, 2000 рублей Российской Федерации, фляги и термосы в количестве 50 штук общей стоимостью 500 евро.
Товар, который скрыл нарушитель, подлежал обязательному письменному декларированию так, как в совокупности с перемещаемым товаром, общая стоимость превышала нормы, определенные статьей 374 Таможенного кодекса Украины.
Скрыв товар от таможенников, гражданин Украины нарушил требования п.1 статьи 318 Таможенного кодекса Украины.
На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил. Холодное оружие изъято для дальнейшего принятия правового решения, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
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