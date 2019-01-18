Через сумскую границу пытались вывезти ордена и старинные книги На таможенном посту «Бачевск» гражданка Украины пыталась пересечь российско-украинскую границу с культурными ценностями, на которые установлены ограничения к вывозу.

В ходе осмотра транспортного средства, следовавшего на выезд из Украины, обнаружены книги «Библия Книги Свещенного Писания Ветхаго и Нового Завета» 1922 года издания, «Новый завет Господа нашего Иисуса Христа» 1923 года издание, «Календарь справочник» 1941 года издания, а также два Ордена Красной звезды, Орден Великой Отечественной Войны и Знак почета СССР. Пассажирка автомобиля перевозила предметы старины в салоне автомобиля среди личных вещей. В настоящее время обнаруженное передали для дальнейшей экспертизы и принятия правового решения, ведь находка может представлять культурную и историческую ценность.

Вышеуказанные предметы ограничены к перемещению через таможенную границу Украины в соответствии со ст. 373 ТК Украины, ЗУ от 21.09.99 №1068 и согласно приложению 1 пункта 7 приказа Министерства культуры и искусств Украины от 22 апреля 2002 года N 258.

На правонарушительницу работники Сумской таможни ГФС составили протоколы о нарушении таможенных правил, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.