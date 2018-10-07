В Сумах наконец-то восстановили поврежденный плиточниками забор

Еще в октябре прошлого года директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко обещал заммэра Сум Степану Паку, который поднимал этот вопрос на аппаратном совещании, за две недели справиться с ремонтом забора возле училища культуры на ул. Садовой.
Тогда стало известно, что еще летом в этом месте подрядчики делали тротуар и умудрились повредить забор.
После очередного обращения в департамент инфраструктуры в начале февраля, нынешний и.о. директора Виктор Павленко пообещал исправить все до конца зимы. Справился на две недели раньше…
Напомним: директор департамента Григорий Яременко все еще отстранен от должности из-за лифта-убийцы на ул. Супруна ,когда погиб двухмесячный ребенок.
Еще в октябре прошлого года директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко обьещал за две недели справиться с ремонтом забора возле училища...
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