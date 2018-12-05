Сумчане добились проверок облгазов

На заседании, где приняли данное решение, присутствовали заммэра Сум Александр Журба и общественный эксперт Алексей Пархомчук.
«Ожидаем официальные документы. Рассчитываем начать проверку уже в марте», - отметила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.
Напомним: в ноябре прошлого года бытовые потребители, которые имеют счетчики, получили от поставщиков газа платежки с доначислением за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года за приведение объема потребленного газа к стандартным условиям.
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