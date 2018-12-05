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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:33227

Сумчане добились проверок облгазов

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сегодня получила разрешение от Государственной регуляторной службы Украины на внеплановую проверку 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям.

На заседании, где приняли данное решение, присутствовали заммэра Сум Александр Журба и общественный эксперт Алексей Пархомчук.

«Ожидаем официальные документы. Рассчитываем начать проверку уже в марте», - отметила председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Напомним: в ноябре прошлого года бытовые потребители, которые имеют счетчики, получили от поставщиков газа платежки с доначислением за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года за приведение объема потребленного газа к стандартным условиям.

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