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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:56242

Рятувальники закликають сумчан бути обережними під час використання електроприладів в побуті

На сьогоднішній день людина навіть не уявляє своє життя без електрики. Освітлення, приготування їжі, дозвілля обігрів приміщень, все це використовує в своїй роботі електричний струм.

Але окрім добра та комфорту електричний струм несе за собою величезну небезпеку у разі неправильного та байдужого користування. Окрім загрози ураження електричним струмом існує ще й загроза виникнення пожежі. 

Тому щоб уникнути ураження електричним струмом, а також запобігти виникненню пожежі при експлуатації електротехнічних приладів необхідно:

  • - проводити монтаж і експлуатацію електротехнічних приладів згідно з інструкціями виробника;
  • - не користуватися електротехнічними приладами по закінченню терміну їх служби;
  • - не експлуатувати електротехнічні прилади, якщо порушені їх цільність чи пошкоджений корпус;
  • - не допускайте використання для обігріву приміщень несертифікованих та саморобних нагрівальних приладів, газових кухонних плит;
  • - в разі використання серійних нагрівальних пристроїв прослідкуйте за тим, щоб вони були встановлені відповідним чином, обмежте доступ до них дітей;
  • - відстань від електричних опалювальних приладів до горючих матеріалів і конструкцій має становити не менше 0,25 м;
  • - дотримуйтесь правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення в будинках;
  • - не залишайте без нагляду, у разі виходу з приміщень, увімкненими в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, праски тощо;
  • - намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно кілька побутових електроприладів великої потужності;
  • - не допускайте застосування саморобних некаліброваних плавких вставок в запобіжниках електричного струму.
  • не торкатися мокрими руками та не витирати вологою ганчіркою електричні кабелі, штепсельні розетки, вимикачі, інші електроприлади  які  ввімкнені в електромережу;
  • - не залишати без нагляду ввімкнуті електричні прилади;
  • при залишенні робочого місця перевіряти, щоб всі електроприлади були вимкнені.
  • Використання електричних приладів не за призначенням або невміле користування ними може призвести до виникнення пожежі.

Запам’ятайте! Неухильне виконання цих простих правил вами та вашими дітьми не тільки вбереже житло та майно від знищення вогнем, а й в разі виникнення надзвичайної ситуації врятує вам життя, повідомляє Сумський міський відділ Управління Державної служби України.

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