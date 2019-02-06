Рятувальники закликають сумчан бути обережними під час використання електроприладів в побуті

Але окрім добра та комфорту електричний струм несе за собою величезну небезпеку у разі неправильного та байдужого користування. Окрім загрози ураження електричним струмом існує ще й загроза виникнення пожежі.
Тому щоб уникнути ураження електричним струмом, а також запобігти виникненню пожежі при експлуатації електротехнічних приладів необхідно:
Запам’ятайте! Неухильне виконання цих простих правил вами та вашими дітьми не тільки вбереже житло та майно від знищення вогнем, а й в разі виникнення надзвичайної ситуації врятує вам життя, повідомляє Сумський міський відділ Управління Державної служби України.
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