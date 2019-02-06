Чем занимались сумские патрульные на выходных

Выезжали на 9 ДТП (оформили по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП - 2, в остальных 7 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол). Составили 142 административных материала за нарушение ПДД (из которых 5 за управление в состоянии опьянения).
Также составили 33 административных материалов за нарушение общественного порядка, раскрыли кражу, обнаружили 1 факт незаконного обращения с оружием.
На 16.00 часов 12 февраля инспекторы составили 8 административных материалов за нарушение скоростного режима....
Патрульные составили админматериал на водителя маршрутного транспортного средства, которое повредило проезжую часть....
9 февраля, около 3 часов ночи, экипаж патрульных получил сообщение о драке....
Патрульные составили административный материал на женщину, которая в состоянии опьянения длительное время держала 7-летнего ребенка на улице....
А также рассказывают об их правах и обязанностях....