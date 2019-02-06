Чем занимались сумские патрульные на выходных В течение выходных (16-17 февраля) патрульные полицейские проработали 371 сообщение.

Выезжали на 9 ДТП (оформили по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП - 2, в остальных 7 случаях водители пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол). Составили 142 административных материала за нарушение ПДД (из которых 5 за управление в состоянии опьянения).

Также составили 33 административных материалов за нарушение общественного порядка, раскрыли кражу, обнаружили 1 факт незаконного обращения с оружием.