Депутат Сумского облсовета, которого судят за взятку, заявил отвод всем прокурорам

В начале заседания защита обвиняемого заявила об отводе всем четырем прокурорам. По словам Андрея Божко, прокуроры повлияли на его мнение, когда уговорили провести заседание без его защитника, который по объективным причинам не смог присутствовать на заседании, пишет sumy.today.
Прокурор в свою очередь заявил, что заинтересован рассмотреть производства в разумные сроки, и никакого влияния на Андрея Божко не было. Суд отказал в удовлетворении заявления, мотивируя отсутствием для этого оснований. В своих показаниях на заседании потерпевший Андрей Нечуев заявил, что Андрей Божок периодически каждый месяц требовал взятку от него за оставление в должности, а также, что ему выносился непонятный ему выговор, инициатором которого, по мнению потерпевшего, был Андрей Божок. Большинство подробностей событий, он уже не помнит. В связи с окончанием процессуального времени судебное разбирательство отложили в 10:30 25 марта.
Напомним: по версии прокуратуры Сумской области, Андрей Божок, будучи начальником отдела Государственной экоинспекции требовал от своего подчиненного Андрея Нечуева ежемесячно 2000 гривен за непрепятствование в работе и оставление на должности.
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