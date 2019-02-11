Ахтырские бойцы отличились в Харькове 13 медалей открытого Кубка Харьковской области по шотокан каратэ SKIF завоевали ахтырские спортсмены.

В турнире принимали участие более 600 спортсменов из Харьковской, Запорожской и Сумской областей.

Команда города Ахтырки под руководством тренера Вячеслава Копыла в серьезной конкуренции достигла высоких результатов и завоевала три золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей.

Победителями и призерами стали:

Копыл Арсен - 1 место кумитэ, 2 место ката;

Богомол Владислав - 1 место кумитэ;

Кучер Артем - 1 место кумитэ, 3 место ката;

Думчиков Виталий - 2 место ката, 2 место кумитэ;

Сакович Александр - 2 место кумитэ;

Давыдов Дмитрий - 3 место ката;

Бабенко Екатерина - 3 место ката;

Овчаренко Кирилл - 3 место ката;

Турчанинова Полина - 3 место кумитэ;

Гуцев Константин - 3 место ката.