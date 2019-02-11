Ахтырские бойцы отличились в Харькове

В турнире принимали участие более 600 спортсменов из Харьковской, Запорожской и Сумской областей.
Команда города Ахтырки под руководством тренера Вячеслава Копыла в серьезной конкуренции достигла высоких результатов и завоевала три золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медалей.
Победителями и призерами стали:
Копыл Арсен - 1 место кумитэ, 2 место ката;
Богомол Владислав - 1 место кумитэ;
Кучер Артем - 1 место кумитэ, 3 место ката;
Думчиков Виталий - 2 место ката, 2 место кумитэ;
Сакович Александр - 2 место кумитэ;
Давыдов Дмитрий - 3 место ката;
Бабенко Екатерина - 3 место ката;
Овчаренко Кирилл - 3 место ката;
Турчанинова Полина - 3 место кумитэ;
Гуцев Константин - 3 место ката.
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