В бюджете запланировано 4,5 млн гривен на материальную помощь семьям погибших и пострадавших участников АТО На Сумщине с начала года уже оказана помощь 4 семьям погибших и 18 пострадавшим при исполнении служебного долга во время АТО на общую сумму 725,0 тыс. гривен и 4 семьям погибших на улучшение жилищно-бытовых условий проживания в сумме 93,5 тыс. гривен.

14 февраля профильной комиссией рассмотрено 1 заявление семьи погибшего и 5 заявлений от пострадавших. Принято решение об оказании материальной помощи всем заявителям на общую сумму 225 тыс. гривен и семье погибшего на улучшение жилищно-бытовых условий проживания в сумме 34 тыс. гривен, сообщает сайт ОГА.

Напомним: областной комплексной программой социальной защиты населения на 2017-2021 годы предусмотрено оказание единовременной материальной помощи лицам, получившим травму, ранения, контузии, увечья или заболевания при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции и семьям погибших (или пропавших без вести), умерших при исполнении служебного долга во время антитеррористической операции. Также, материальная помощь предоставляется на улучшение жилищно-бытовых условий проживания семьям погибших при исполнении служебного долга во время АТО.

Помощь для указанных категорий граждан обеспечивается за счет средств областного бюджета в следующих размерах: пострадавшим - 25 тыс. гривен, семьям погибших - 100 тыс. гривен, семьям погибших на улучшение жилищно-бытовых условий проживания - 34 тыс. гривен. В 2019 году на эти цели запланировано – 4,5 млн гривен.