На Сумщине поймали очередного врача-взяточника На Сумщине разоблачен глава межрайонной МСЭК, который требовал и получил взятку от человека с инвалидностью.

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области и следователями Следственного Управления ГУ НП в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства 3 тыс. грн главой одной из межрайонных Медико-социальных экспертных комиссий области. Указанную неправомерную выгоду медик требовал от лица с ограниченными физическими возможностями за беспрепятственное продолжение инвалидности.

Сегодня, 18 февраля, правоохранители задокументировали факт получения указанной суммы. Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении главе комиссии о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, отстранение его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.