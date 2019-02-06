На Сумщине поймали очередного врача-взяточника

Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области и следователями Следственного Управления ГУ НП в Сумской области в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства 3 тыс. грн главой одной из межрайонных Медико-социальных экспертных комиссий области. Указанную неправомерную выгоду медик требовал от лица с ограниченными физическими возможностями за беспрепятственное продолжение инвалидности.
Сегодня, 18 февраля, правоохранители задокументировали факт получения указанной суммы. Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении главе комиссии о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, отстранение его от занимаемой должности и избрании меры пресечения.
Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Сегодня, 18 февраля, в Ковпаковском райсуде г. Сумы продолжили рассмотрение дела по обвинению депутата Сумского облсовета Андрея Божко....
На Сумщине за систематическое взяточничество будут судить начальника Сумского филиала ГУ «Центр охраны здоровья ГУИС Украины»....
Дважды за эти выходные было зафиксировано попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....
25500 гривен штрафа с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года за получение неправомерной выгоды –...
В суд поступило дело по обвинению двух правоохранителей в вымогательстве и получении неправомерной выгоды....