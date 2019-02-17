Сумские патрульные остановили мажора под кайфом на BMW Утром 17 февраля на улице Героев Сумщины инспекторы патрульной полиции остановили автомобиль BMW за нарушение ПДД.

Общаясь с 21-летним водителем, стражи порядка обнаружили у него признаки наркотического опьянения. Проверив личность водителя по имеющимся полицейским базам, патрульные установили, что даже несмотря на довольно юный возраст, сумчанин очень часто имел проблемы с законом в сфере оборота наркотических веществ. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения, при этом не имея права управления вообще. За 2018-2019 годы на водителя составлено 4 административных материалы по ст. 130 (управление в состоянии опьянения) и 4 админматериалы по ч. 4 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП.

В присутствии свидетелей водитель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Поэтому патрульные составили на него админматериалы по ч. 3 ст. 130 (управление с признаками наркотического опьянения лицом, которое дважды подвергалось взысканию в течение года) КоАП и ч. 2 ст. 126 (управление автомобилем, не имея права управления) КоАП, а также отстранили от управления автомобилем.