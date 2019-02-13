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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:27329

В Глухове полицейские обнаружили тайник с коноплей

Свое убежище неоднократно судимый 31-летний поклонник марихуаны со стажем хранил на чердаке домохозяйства.

В рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков, сотрудники полиции Глухова провели санкционированный обыск по месту жительства неоднократно судимого 31-летнего жителя города. На чердаке домовладения правоохранители нашли и изъяли растения конопли, общей массой более 50 граммов.

Владелец заверил полицейских, что запрещенные законом растения хранил исключительно для собственного употребления, говорит, что нашел еще по осени на болоте.

По данному факту сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Продолжается следствие.

Право Глухов Наркотики

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