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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:54813

Сумской чемпионат Украины по дзюдо можно посмотреть онлайн (трансляция)

Сегодня, 19 февраля, в Сумах пройдет чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет.

Начало соревнований в 10.00.

Онлайн-трансляции:

Татами 1:

Татами 2:

Татами 3:

Татами 4:

Финальный блок:


Прямая трансляция финалов на канале UA:СУМИ - с 17:10 до 19:00.

Спорт Дзюдо Трансляция

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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