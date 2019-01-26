Сумской чемпионат Украины по дзюдо можно посмотреть онлайн (трансляция) Сегодня, 19 февраля, в Сумах пройдет чемпионат Украины по дзюдо среди молодежи до 23 лет.

Начало соревнований в 10.00. Онлайн-трансляции: Татами 1: Татами 2: Татами 3: Татами 4: Финальный блок:

Прямая трансляция финалов на канале UA:СУМИ - с 17:10 до 19:00.