Сумской чемпионат Украины по дзюдо можно посмотреть онлайн (трансляция)

Начало соревнований в 10.00.
Онлайн-трансляции:
Татами 1:
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Финальный блок:
Прямая трансляция финалов на канале UA:СУМИ - с 17:10 до 19:00.
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