Дело сумского лифта-убийцы: директору департамента инфраструктуры продлили отстранение

До этого времени будет работать комиссия, которая проводит служебное расследование деятельности департамента инфраструктуры, пишет sumy.today.
Напомним: именно Григорий Яременко в 2017 году подписывал документы по капитальному ремонту лифта в доме на Супруна 32/1, где 2 января погиб 2-месячный младенец. Более того, именно г-ну Яременко в течение 2018 года писал жалобы дедушка погибшего младенца на неудовлетворительную работу лифта.
Отстранили Григория Яременко еще 4 января. Служебное расследование продолжается уже более полутора месяцев, потому что у городского головы Сум Александра Лысенко и его первого заместителя Владимира Войтенко разные мнения о том, каким должно быть решение комиссии. Александр Лысенко, якобы поддерживает увольнение Яременко, а Владимир Войтенко выступает за менее радикальное решение.
На прошлой неделе на ул. Садовая отремонтировали поврежденный еще летом прошлого года забор училища культуры....
Такое решение коллегия судей Сумского апелляционного суда приняла, рассмотрев апелляционную жалобу прокурора на постановление Ковпаковского районного суда г. Сумы, которым...
Сегодня, 6 февраля, Сумской апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы прокурору....
Еще в октябре прошлого года директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко обьещал за две недели справиться с ремонтом забора возле училища...
Члены комиссии по проведению служебного расследования относительно возможного ненадлежащего исполнения должностными лицами департамента инфраструктуры города своих полномочий приняли решение продолжить...