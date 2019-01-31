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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:13299

Дело сумского лифта-убийцы: директору департамента инфраструктуры продлили отстранение

По данным заммэра Сум Максима Галицкого, отстранение директора департамента инфраструктуры Григория Яременко продлили до 1 марта.

До этого времени будет работать комиссия, которая проводит служебное расследование деятельности департамента инфраструктуры, пишет sumy.today.

Напомним: именно Григорий Яременко в 2017 году подписывал документы по капитальному ремонту лифта в доме на Супруна 32/1, где 2 января погиб 2-месячный младенец. Более того, именно г-ну Яременко в течение 2018 года писал жалобы дедушка погибшего младенца на неудовлетворительную работу лифта.

Отстранили Григория Яременко еще 4 января. Служебное расследование продолжается уже более полутора месяцев, потому что у городского головы Сум Александра Лысенко и его первого заместителя Владимира Войтенко разные мнения о том, каким должно быть решение комиссии. Александр Лысенко, якобы поддерживает увольнение Яременко, а Владимир Войтенко выступает за менее радикальное решение.

Право Григорий Яременко Смерть в лифте

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