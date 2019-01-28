За убийство собственной новорожденной дочки на Сумщине дали три года условно Женщина так боялась осуждения матери, что убила своего новорожденного ребенка.

Трагедия произошла на Сумщине в мае прошлого года. Жительница села Андрияшевка, имея одного внебрачного ребенка, тщательно скрывала вторую беременность от родственников и знакомых. На учет в женскую консультацию она не становилась, медосмотров не проходила, пишет Експрес.

Когда почувствовала, что приближаются роды, пошла во двор, недалеко ее дома, и там в летней кухне родила девочку весом 2900 граммов. Разорвала пуповину и накрыла лицо ребенка тряпкой, перекрыв возможность дышать. В результате таких действий новорожденный ребенок умер.

Через некоторое время женщина вернулась в заброшенный дом, чтобы убедиться, что никто туда не заходил, но к телу не приближалась.

Младенца нашла соседка, которая искала своих кур. Она зашла в летнюю кухню и обнаружила мертвое тельце. Ребенок был завернут в полотенце и прикрыт старой одеждой.

На суде женщина призналась в содеянном и искренне раскаялась. Пояснила, что о беременности боялась сказать матери, поэтому так поступила с младенцем. Добавила, что при рождении ребенок не кричал. Поэтому обвиняемая была уверена, что ребенок родился мертвым.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 117 УК, и лишили свободы на три года с двухлетним испытательным сроком.